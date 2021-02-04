Даны советы по использованию телефона в мороз

Чтобы устройства с iOS работали, температура должна колебаться в диапазоне от 0 до 35 градусов. При постоянном функционировании в условиях холода устройство в лучшем случае полностью выключится до повышения температуры корпуса, а в худшем — выйдет из строя.

Больше всего холодов боятся батареи из-за содержащегося в них водосодержащего электролита. При минусе он замерзает, снижая полезную емкость аккумулятора. Сначала аппарат выключается на холоде, потом емкость батареи снижается.

Силиконовый чехол частично спасет металл. У него теплопроводность значительно ниже, поэтому время пользования смартфоном на холоде несколько продлевается. Тем не менее телефон нужно убрать в карман как можно скорее.

В минус рекомендуется нести мобильный во внутреннем кармане верхней одежды. Так он хранится в тепле. А карман джинсов считается менее удачным вариантом, поскольку там только один слой ткани.

Во время зарядки смартфон нагревается. Поэтому его нельзя подключать к источнику питания сразу после прихода домой. В таком случае произойдет резкий перепад температуры, а это негативно скажется на аккумуляторе и сократит срок его эксплуатации. Лучше всего после прихода с улицы выключить аппарат на полчаса.

Не стоит держать телефон на холоде дольше одной минуты. Если важно оставаться на связи, лучше воспользоваться гарнитурой. А при необходимости воспользоваться интернетом, желательно зайти в отапливаемое помещение.