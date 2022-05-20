Данные о заказах Delivery Club выставили на продажу

Личные данные клиентов Delivery Club попали в интернет. Представители компании подтвердили РБК факт утечки информации. Служба безопасности начала проверку.

«Данные включают в себя информацию о заказах и не затрагивают банковские реквизиты», — сказали в пресс-службе сервиса доставки еды.

После внутреннего расследования в компании проведут дополнительный аудит внутренних систем, чтобы предотвратить такие случаи в будущем.

Объявление о продаже сведений о заказах в неназванном сервисе доставки еды появилось в интернете, сообщил 20 мая Telegram-канал «Утечки информации». Продавец заявил, что в полную базу данных вошли 250 миллионов строк, и выложил образец на один миллион строк — номера телефонов, адреса доставки, электронной почты, состав заказов, стоимость, IP-адреса, а также дата и время покупок, сделанных с 24 мая 2020 года по 4 июля 2021 года.

Delivery Club является одним из крупнейших в России сервисов доставки готовых блюд. По итогам 2021 года выручка сервиса составила 16,2 миллиарда рублей. Компания выполнила 87 миллионов заказов — на 45% больше, чем в 2020 году.