28 февраля 2023, 16:45
Данные о новом оружии России и критических технологиях защитит ФСБ
Президент Путин призвал ФСБ защищать киберпространство и персональные данные россиян
Силовики должны надежно защитить российское киберпространство, а также сведения о новейших вооружениях страны. На это указал президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.
«Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена», — подчеркнул глава государства.
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По словам президента, это также касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике.
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Ранее Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки из-за действий Запада. Он обратил внимание, что сотрудники западных разведок сегодня бросили против страны дополнительные кадры.
Президент объяснил причину усиления террористической угрозы в России. Глава государства заметил, что российские спецслужбы должны отвечать на эти вызовы, противостоять им и давать отпор.
Владимир Путин
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