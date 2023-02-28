Технологии 28 февраля 2023, 16:45 Данные о новом оружии России и критических технологиях защитит ФСБ Президент Путин призвал ФСБ защищать киберпространство и персональные данные россиян РИА «Новости»

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Силовики должны надежно защитить российское киберпространство, а также сведения о новейших вооружениях страны. На это указал президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ.

«Значимая информация о наших системах управления, военных и правоохранительных структурах, предприятиях ОПК, критических технологиях и персональных данных должна быть надежно защищена», — подчеркнул глава государства.

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По словам президента, это также касается и сведений о российских новейших вооружениях и технике.

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Ранее Путин поручил ФСБ усилить работу контрразведки из-за действий Запада. Он обратил внимание, что сотрудники западных разведок сегодня бросили против страны дополнительные кадры.

Президент объяснил причину усиления террористической угрозы в России. Глава государства заметил, что российские спецслужбы должны отвечать на эти вызовы, противостоять им и давать отпор.