Данные о курсах на платформе Geekbrains утекли в Сеть

С образовательной платформы Geekbrains произошла утечка данных о приобретенных курсах. Банковские реквизиты пользователей она не затронула.

Утечку обнаружила служба безопасности платформа, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Geekbrains.

«Данные не затрагивают банковские реквизиты и сведения о банковских картах пользователей», — подчеркнули в компании.

В Geekbrains предприняли необходимые меры, чтобы предотвратить распространение сведений. Платформа начала внутреннее расследование.

В Delivery Club подтвердили информацию об утечке данных курьеров двухнедельной давности. В Сеть утекла информация про 1,2 миллиона человек. Среди них — доставщики Delivery Club и «Яндекс.Еды».