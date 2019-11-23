Данные более миллиарда пользователей оказались в открытом доступе

Взломать «Сапсан». Поезда проверят на уязвимость, найденную программистом с «Хабра» Подробнее

Незапароленная база хранилась на облачных серверах Google и занимала 4 терабайта. Большая часть базы, судя по названиям файлов, принадлежала американской компании People Data Labs, которая торгует пользовательскими данными.

В файлах были указаны профили в соцсетях, адреса электронной почты, номера телефонов, места работы и учебы за последние три года.

По словам Тройи, в базе не было действительно важной информации, такой как пароли или номера банковских карт.

Сооснователь компании People Data Labs Шон Торн заявил изданию, что ей не принадлежит сервер, на котором была найдена открытая база данных. По его словам, компания не хранит данные, как только передает их клиенту. Торн считает, что базу либо взломали, либо ее выложил кто-то из клиентов.

Тройя, в свою очередь, отметил, что проще купить данные у People Data Labs, чем взламывать их сервисы.

О своей находке он также сообщил в ФБР. Через несколько часов сервер с данными отключили, база оказалась недоступна.