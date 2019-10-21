Данные 20 миллионов пользователей Instagram попали в руки мошенников

Взломать будущее: могут ли хакеры подчинить себе весь мир Подробнее

Там отметили, что 20 тысяч строк с персональной информацией пользователей социальной сети опубликовали в открытом доступе — в качестве тестовой части всей базы данных. В каждой строке указан ник конкретного юзера, его ID, полное имя и фамилия, описание профиля, ссылка на главное фото, а также статистика по странице, которая включает в себя общее число лайков и комментариев под записями.

Некоторые из строк содержат дополнительную информацию — полные почтовые адреса, а также номера телефонов и электронную почту владельца аккаунта в Instagram.

«С большой долей вероятности эта база принадлежит индийской маркетинговой компании, которая в мае 2019 года оставила в открытом доступе свой сервер с 49 миллионами строк», — сообщил изданию основатель компании Device Lock Ашот Оганесян.

Он пояснил, что злоумышленникам удалось скопировать эти данные, и теперь они то и дело появляются на специализированных форумах и ресурсах DarkNet.

Издание отмечает, что утечка этой информации не несет пользователям серьезной угрозы. Она может быть использована рекламщиками и маркетологами самой социальной сети.