Операционку на случай апокалипсиса придумали в Канаде. Она сможет работать на приставке Sega

Канадский разработчик Вирджил Дюпрас написал операционную систему, на которой человечество сможет работать после апокалипсиса. Его Collapse OS подойдет даже для приставок типа Sega и ретрокомпьютеров.

Крах глобальной цепи поставок в ближайшие 10 лет, полагает Дюпрас, приведет к тому, что в мире перестанут производить новую электронику. Это и станет в некотором смысле концом света, рассказал канадец на своем сайте, посвященном проекту.

Если ситуация будет развиваться таким образом, то человечеству придется пользоваться устаревшей техникой — той, что уже давно вывезена на свалки. Подобным устройствам потребуется перепрограммирование, чему и поможет созданная Дюпрасом «операционка».

Основная платформа у Collapse OS отсутствует. При ее написании канадец ориентировался на восьмибитные микропроцессоры Z80, которые он счел оптимальным вариантом. Такие чипы повсеместно распространены — они есть в компьютерах, кассовых аппаратах и другой бытовой технике. После конца света их будет легко найти.

Z80 легко поддается взлому, после чего его можно использовать на другом устройстве. В нем содержатся всего девять тысяч транзисторов, что облегчает их воспроизводство и ремонт. Конкретного понимания, где именно будет работать система, у разработчика нет. Он предположил, что Collapse OS должна нормально функционировать на электронике, состоящей из разных компонентов.

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Минимальные требования к аппаратуре у ОС, как кажется сегодня, смехотворные: ей требуется всего 56 килобайт оперативной памяти и восемь — встроенной. Collapse OS предполагает возможность редактирования текста и компилирования исходных файлов для широкого диапазона процессоров. Она также должна уметь читать и записывать файлы с разных носителей и самовоспроизводиться.

Исходный код Collapse OS опубликован на портале GitHub. Дюпрас описал свой проект как способный работать на приставке Sega Master System. Его также можно будет установить на модульный бейсик-компьютер RC2014.

Апокалипсис канадец назвал не 100-процентным, а вероятным исходом событий. Поэтому он и занялся разработкой Collapse OS. Вдохновила программиста книга Пабло Сервинье «Как все может рухнуть».