Технологии 29 декабря 2023, 14:57 CNBC: нейросеть ChatGPT стала самой популярной в 2023 году

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Темпы развития технологий искусственного интеллекта были особенно быстрыми в 2023 году. Нейросеть ChatGPT стала самой популярной среди пользователей, сообщил сайт cnbc.com.

Отмечается, что ChatGPT учитывает контекст вопроса и генерирует ответы, которые максимально соответствуют запросу пользователя. За год им воспользовались 14 миллиардов человек.

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На втором месте в рейтинге популярности расположился сервис Character.ai, третье место заняла нейросеть для написания текстов Quillbot, сообщило «АБН24».