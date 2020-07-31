Что делать с ржавой машиной? Советы эксперта

По данным эксперта, в такой ситуации следует действовать радикальным способом. А именно, полностью заменять заржавевшую запчасть.

Также Попов рассказал, что остановить распространение или предотвратить появление ржавчины можно с помощью покраски проблемных элементов. Он предупредил, что это может выйти недешево и все равно не так эффективно, как полная замена.

«В свое время я занимался перевариванием машин и понял одно — ржавчина как онкология. Зачистка, подкраска — это все терапевтические процедуры. Вырезать надо целым органом. Гниет крыло, срезал и наварил новое, сгнил порог, тоже поменял его. Других вариантов прекратить распространение нет», — пояснил Попов.

Также он уточнил, что покраской стоит заниматься, только если машина была куплена за совсем небольшие деньги, иначе вложение окажется невыгодным. Если она стоила достаточно дорого, то лучше вообще ее продать и купить новую.