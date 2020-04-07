    07 апреля 2020, 15:13

    Что будет с индустрией красоты и праздников после карантина — комментарии экспертов

    Дарья Морозова

    Бьюти- и event-бизнес оказались в сложном положении во время карантина. Чтобы поскорее восстановиться, придется придумывать новые форматы — считают эксперты этих областей. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

    Владелица сети барбершопов «Щегол» Анастасия Шмакова рассказала, что рассматривает «дополнительные коллаборации — компании по ремонту обуви, шоурумы мужских аксессуаров».

    «Основной плюс коллабораций — обмен потоком клиентов. Естественно, я выбираю партнеров так, чтобы ЦА пересекались, а услуги не противоречили друг другу», — уточнила она.

    Основатель компании Rublev Family Станислав Рублев уверен, что «VR-технологии и общая геймификация взаимодействия бизнеса и потребителя неизбежно станут трендом ближайшего десятилетия».

    «Как показывает практика, живые квесты „в онлайне“ способны составить конкуренцию даже рынку компьютерных игр, поскольку обладают собственной спецификой», — рассказал он.

    После кризиса он рассматривает бюджетные варианты с проведением VR-вечеринок и онлайн-квестов.