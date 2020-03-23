Главная опасность исходит от собственных сотрудников компаний, считает руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Дело в том, что с переходом на удаленную работу возможности для кражи данных максимально увеличиваются. Даже в том случае, если на рабочих компьютерах будут установлены специальные системы для предотвращения утечек, похитить данные все-равно гораздо проще из-за отсутствия визуального контроля со стороны коллег и камер видеонаблюдения.

Есть и другие риски — уже с 16 марта «Интернет-розыск» зафиксировал четырехкратный рост количества фишинговых рассылок. А ведь именно в этот день работодатели начали отправлять своих сотрудников на удаленную работу.

Для того, чтобы уменьшить риски эксперты советуют работодателям заранее проводить инструктаж сотрудников, а также установить на их компьютеры антивирусные программы и VPN-доступ с двухфакторной аутентификацией. Кроме того, по мнению экспертов, следует обновить все ПО и IT-оборудование, которое отвечает за обеспечение работы компании.

Из-за пандемии коронавируса Россия перешла на режим повышенной готовности. В частности, многие россияне стали работать удаленно. Однако рады возможности поработать из дома меньше трети россиян. Многие хотят вернуться в офисы.