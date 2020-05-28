Число утечек данных на удаленке увеличилось в 5 раз

Российские компании стали чаще сталкиваться с утечкой корпоративных данных. Виной этому стал массовый перевод сотрудников на удаленный доступ.

Как сообщает газета «Известия», в некоторых компаниях число нарушений в работе с информационными системами увеличилось до пяти раз. Информацию подтвердили в крупнейших банках и частных клиниках. Экперты опасаются, что это может привести к утечке корпоративных сведений и персональных данных.

Руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов объяснил, что считается нарушением политики безопасности.

«Наиболее часто системы безопасности фиксируют перенос документов в сторонние локации. В большинстве компаний сотрудники работают через удаленные машины, то есть получают доступ к своему рабочему компьютеру, и только через него — к корпоративным системам. Затем документы перемещаются на личные гаджеты, что является нарушением», — рассказал он.

Он отметил, что таким образом данные оказываются вне защищенного корпоративного поля и могут быть «слиты» для дальнейшего недобросовестного использования.

Ранее эксперты рассказали о главных угрозах удаленной работы. К их решению компаниям нужно приготовиться заранее.