  • Число рабочих на космодроме Восточный увеличат в 10 раз

    06 сентября 2019, 19:27

    Анастасия Кукова

    К лету следующего года число рабочих на космодроме Восточный будет увеличено до пяти тысяч человек. Они будут трудиться над строительством второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара».
    Число рабочих на космодроме Восточный увеличат в 10 раз

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    Об этом РИА «Новости» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

    «На сегодняшний момент на стройке работают 615 специалистов-бетонщиков… Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тысячи рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов — это будет лето следующего года — до пяти тысяч», — сказал он.

    Первая очередь, включающая стартовый комплекс под ракеты «Союз», практически завершена.

    Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов, потребовал ответственно подходить к строительству и динамично организовывать работы.

    Он напомнил, что первые полеты ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны начаться в 2028 году.