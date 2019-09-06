Число рабочих на космодроме Восточный увеличат в 10 раз
Путин потребовал достроить космодром Восточный в срокПодробнее
Об этом РИА «Новости» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.
«На сегодняшний момент на стройке работают 615 специалистов-бетонщиков… Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тысячи рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов — это будет лето следующего года — до пяти тысяч», — сказал он.
Первая очередь, включающая стартовый комплекс под ракеты «Союз», практически завершена.
Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов, потребовал ответственно подходить к строительству и динамично организовывать работы.
Он напомнил, что первые полеты ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны начаться в 2028 году.