Число рабочих на космодроме Восточный увеличат в 10 раз

К лету следующего года число рабочих на космодроме Восточный будет увеличено до пяти тысяч человек. Они будут трудиться над строительством второй очереди — инфраструктуры под ракету «Ангара».

Путин потребовал достроить космодром Восточный в срок Подробнее

Об этом РИА «Новости» сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

«На сегодняшний момент на стройке работают 615 специалистов-бетонщиков… Мобилизация будет происходить дальше. К концу сентября мы получим 2,2 тысячи рабочих. Пик мобилизации трудовых ресурсов — это будет лето следующего года — до пяти тысяч», — сказал он.

Первая очередь, включающая стартовый комплекс под ракеты «Союз», практически завершена.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании, посвященном по вопросам развития инфраструктуры космодрома Восточный и перспективных ракетных комплексов, потребовал ответственно подходить к строительству и динамично организовывать работы.

Он напомнил, что первые полеты ракеты-носителя сверхтяжелого класса должны начаться в 2028 году.