Число преступлений в сфере высоких технологий выросло на треть в России

Число преступлений в интернете и с использованием мобильной связи в России в январе выросло на 32% по сравнению с аналогичным месяцем в прошлом году. Об этом со ссылкой на статистику МВД России сообщил RT.

В январе каждое четвертое преступление (25%) в России совершалось в сфере технологий и связи. В прошлом году их доля составляла 17,7%. В первом месяце 2021 года число преступлений с использованием интернета выросло на 51,3%, а при помощи мобильной связи — на 39%. Всего было зарегистрировано 37,2 тысячи таких преступлений.

Самый высокий рост преступности выявили в Северной Осетии (на 87%), в Севастополе (77%), Тульской области (71%), Ленинградской области (52,5%) и в Республике Тыва (24%). Наименьший прирост зафиксировали в НАО, ЕАО, Магаданской, Курганской и Смоленской областях.

Лидерами среди регионов по количеству таких преступлений стали Москва, Мурманская область, Чувашия, ХМАО и ЯНАО. Меньше всего преступлений в области высоких технологий совершается в Чечне, Дагестане, Туве, Ингушетии и Московской области.

Накануне СМИ сообщили, что телефонные мошенники украли у 22-летнего артиста Большого театра полмиллиона рублей.