Число хакерских атак на российские компании выросло в пандемию

Во время пандемии количество хакерских атак на компании в России увеличилось почти на треть по сравнению с прошлым годом. С переходом на удаленку бизнес сделал свои информационные системы доступными не только для сотрудников, но и для мошенников.

Вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов рассказал РИА «Новости», что компании при переходе на дистанционную работу сделали свои информационные системы доступными извне как для сотрудников, так для злоумышленников.

«Эти внутренние системы очень слабо защищены, и итогом стало то, что сейчас мы фиксируем рост числа хакерских атак примерно на треть по сравнению с предыдущим годом», — пояснил Ляпунов.

Он также подчеркнул, что сейчас происходят атаки на критическую информационную инфраструктуру и системы управления. В первую очередь, злоумышленники выбирают своей целью энергетику, системы жизнеобеспечения и систему госуправления — именно этим сферам даркнет уделяет повышенное внимание.

Вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности отметил, что преступники часто вкладывают в свое нападение больше средств, чем компании тратят на защиту. Из-за этого возникает определенный разрыв между технологическими возможностями сторон.

Он подчеркнул, что сейчас стоимость атаки на информационную инфраструктуру может достигать 1,5 миллиона долларов. Такие нападения организуют несколько десятков человек, каждый из которых имеет высокую квалификацию.

«Кто им противостоит в каждой конкретной организации? Два-три специалиста, обычно без практического опыта борьбы со злоумышленниками такого уровня. Это несоизмеримо!» — сказал Ляпунов.

За последние несколько месяцев о хакерских атаках сообщили сразу несколько крупных российских компаний. «Газета.ru» напомнила, что в сентябре стало известно о попытке взлома компьютеров вирусологов Центра им. Гамалеи, которые в то время работали над вакциной от коронавируса «Спутник V».

В начале декабря хакеры выбрали своей целью провайдеров, которые обеспечивают интернетом сеть постаматов PickPoint. «Царьград» отметил, что из-за вмешательства злоумышленников возникли перебои в работе почти четверти всех терминалов сервиса.