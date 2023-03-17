Технологии 17 марта 2023, 03:40 Число фишинговых сайтов почти втрое выросло в России «Известия»: число фишинговых сайтов в России в 2023 году увеличилось почти в три раза Pixabay

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Число фишинговых сайтов в доменных зонах .ru и .рф в январе и феврале 2023 года составило 5,2 тысячи. Это почти в три раза выше показателей 2022 года, сообщили «Известиям» в автономной некоммерческой организации «Координационный центр доменов».

Директор АНО Андрей Воробьев назвал одной из причин роста фишинговых сайтов неразбериху с SSL-сертификатами, которая возникла после отказа западных удостоверяющих центров от работы в России.

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До февраля 2022 года выдачей SSL-сертификатов занимались зарубежные удостоверяющие центры, однако объявления спецоперации многие из них перестали работать с Россией.

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Воробьев отметил, что на территории страны уже начали работать несколько местных удостоверяющих центров, поэтому эта проблема постепенно перестает быть актуальной.

Также повлиять на снижение числа фейковых ресурсов могла бы идентификация владельцев доменов через портал «Госуслуги», отметили эксперты Координационного центра доменов. Минцифры сообщило, что такую возможность уже прорабатывают в ведомстве.

Эксперты Group-IB заблокировали более 59 тысяч фишинговых сайтов в течении 2023 года. Из них свыше семи тысяч обнаружили в российском сегменте интернета.