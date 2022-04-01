Число DDoS-атак на российские компании в марте увеличилось в восемь раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Такие данные приводятся в исследовании «Лаборатории Касперского».

При этом, по сравнению с февралем 2022 года в марте число DDoS-атак на российские компании выросло в 1,5 раза, сообщила газета «Известия».

В исследовании «Лаборатории Касперского» указано, что в последние два месяца средняя продолжительность атак превысила сутки, составил 29,5 часа. А в аналогичный период прошлого года этот показатель не превышал 12 минут. Самая продолжительная DDoS-атака длилась более шести суток — 145 часов.

Наибольшее число кибернападений в марте 2022 года пришлось на финансовый сектор. В Минцифры и Центробанке подтвердили учащение атак. В регуляторах добавили, что к масштабным сбоям в работе это не привело. По словам экспертов, отличительной особенностью последних DDoS-атак стало участие непрофессиональных хакеров-активистов.

Пользователи столкнулись со сбоями работы приложений из-за сервисов VPN. Так, например, люди не могли оплатить парковку в Москве, медленно загружались приложения банков, а «Вконтакте» не проигрывал видео. VPN меняет геоданные, напомнили специалисты, а у сервисов специфически выстроена работа с пользователями из разных стран. Использовать приложения для обхода блокировок рекомендовали в исключительных случаях.