Четверть российских школьников захотели заниматься разработкой компьютерных игр

Российские школьники хорошо разбираются в digital-специальностях. Таковы данные опроса детей в возрасте от восьми до 14 лет, проведенного международной онлайн-школой IT-профессий для детей Rebotica. Ее результаты публикуют «Известия». По мнению экспертов, знание цифрового мира появляется у детей, потому что они много времени проводят за смартфонами и компьютерами. При этом часто они не представляют, что на рынке труда существуют и другие профессии.

Детей спрашивали об их предпочтениях в области выбора будущей профессии в сфере IT. В пятерку самых популярных вошли: разработчик видеоигр (25%), блогер с собственным каналом на YouTube (22%), программист (13,9%), веб-дизайнер (13,3%), 3D-модельер (11%).

При этом 51,8% респондентов заявили, что после получения профессии хотели бы зарабатывать не менее 300 тысяч рублей в месяц. Еще 29,3% согласны получать от 200 тысяч в месяц, а 18,9% готовы удовлетвориться 100 тысячами в месяц и более. Большинство их них хотели бы иметь свой бизнес и не работать по найму.

Результаты исследований показывают, что IT-профессии входят в тройку самых популярных среди подрастающего поколения.

По мнению экспертов, интерес школьников к сфере высоких технологий связан с тем, что направление сейчас на подъеме, там есть деньги и хорошие зарплаты. Однако не все так гладко. Дети выбирают популярное, не вполне понимая, что для освоения конкретных специальностей необходим определенный склад ума.

Кроме того, специалисты полагают, что часть из перечисленных профессий не несет практической ценности для развития страны, а преследует только цели личного заработка и удовлетворения собственных амбиций. Например, разработчики видеоигр или блогеры. В этой связи эксперты советуют обращать больше внимания на такие профессии, как аналитик больших данных, специалист по информационной безопасности или по искусственному интеллекту.