26 ноября 2020, 14:26
Четвероногий робот поработал на нефтяной платформе в Северном море
Четвероногий робот от Boston Dynamics был привлечен к работе на нефтяной платформе в Северном море. Об этом сообщил ТАСС.
По данным издания Infox.ru, робота зовут Spot, он работал в Британско-норвежской компании Aker ВР. Робот делал изображения и сканы, снимал показания с датчиков, которые потом были проанализированы при помощи облачной платформы Cognite Data Fusion.
«Эти данные обеспечивают наземным операторам телеприсутствие на морских установках, позволяя им завершить планирование миссий в реальном времени и проводить важнейшие работы», — отметили в компании.