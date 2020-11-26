Четвероногий робот поработал на нефтяной платформе в Северном море

По данным издания Infox.ru, робота зовут Spot, он работал в Британско-норвежской компании Aker ВР. Робот делал изображения и сканы, снимал показания с датчиков, которые потом были проанализированы при помощи облачной платформы Cognite Data Fusion.

«Эти данные обеспечивают наземным операторам телеприсутствие на морских установках, позволяя им завершить планирование миссий в реальном времени и проводить важнейшие работы», — отметили в компании.