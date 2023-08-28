Технологии 28 августа 2023, 04:23 Черноморский флот России получит на вооружение новый дрон-разведчик «Сарыч-2» «Робоавиа»: ЧФ получит новый дрон-разведчик «Сарыч-2» с камерой и тепловизором «Робоавиа»/ БПЛА «Сарыч» / Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Новый разведывательный дрон «Сарыч-2» может поступить на вооружение Черноморского флота. Выполненный по типу «летающее крыло» беспилотник прошел апробацию на ЧФ, сообщил РИА Новости руководитель московского представительства предприятия-разработчика компании «Робоавиа» Валентин Киселев.

«Сейчас наш разведывательный беспилотник „Сарыч-2“ проходит госиспытания, отдельно апробацию мы прошли на Черноморском флоте», — рассказал собеседник агентства.

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Киселев рассказал, что новый дрон оснащен электродвигателем, видеокамерой с 60-кратным увеличением в HD формате, тепловизором и бортовым компьютером. «Сарыч-2» с помощью машинного зрения обнаруживает технику противника на расстоянии до 2,5 километров, бортовой компьютер отслеживает и высчитывает ее координаты, облегчая работу оператора.

Взлетная масса машины — 14 килограммов, размах крыла составляет 3,1 метра. Беспилотник может летать на высоте до пяти километров с максимальной скоростью 108 километров в час. «Сарыч-2» имеет защиту от систем РЭБ, спутников, беспилотник сможет вернуться на базу даже в случае полной потери связи с оператором.