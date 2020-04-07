07 апреля 2020, 16:10
Черноморский флот начал переводить технику на летний режим эксплуатации
Военные Черноморского флота начали работы по переводу техники на летний режим эксплуатации. Об этом сообщила газета «Новый Севастополь».
Работы ведутся на всех видах техники: и на колесной, и на гусеничной.
«Ими проверяется работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматриваются силовые установки и топливные баки, производится замена масла и специальных жидкостей», — сообщила пресс-служба флота.
Работы планируют завершить к началу мая.