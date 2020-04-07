Черноморский флот начал переводить технику на летний режим эксплуатации

Работы ведутся на всех видах техники: и на колесной, и на гусеничной.

«Ими проверяется работоспособность всех систем, узлов и оборудования, осматриваются силовые установки и топливные баки, производится замена масла и специальных жидкостей», — сообщила пресс-служба флота.

Работы планируют завершить к началу мая.