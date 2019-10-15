Черная дыра Fortnite: мир игры пережил конец света

Поклонники видеоигры Fortnite вторые сутки не знают, чем себя занять. Ивент в минувшее воскресенье завершился тем, что вся карта исчезла в черной дыре. Игрокам остается лишь ждать развития событий, постить мемы в Twitter и ненадолго вернуться в реальность.

Все началось с сигнала тревоги и взлета ракеты. В небе один за другим появились разломы, другие ракеты, а потом показался метеорит. Именно он стал причиной «червоточины», куда засосало и остров, и находившихся на нем пользователей.

Источник фото: YouTube

Настал «конец света» не только для тех, кто участвовал в битве, но и вообще всех. Спрятаться в лобби не получилось.

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Ко вторнику «черная дыра» никуда не делась. Играть пока нельзя, и никто не знает, что ждет игровой мир дальше. Многие остались в Twitch, чтобы следить за развитием ситуации. Только сейчас стрим смотрят 33 тысячи человек. В день ивента их было 1,7 миллиона — рекордное число для подобных игровых событий в западном сегменте платформы.

«Надоело смотреть на черную дыру? Нажмите вверх, вверх, вниз, вниз, влево, вправо, влево, вправо, B, A, и активируйте эту скрытую мини-игру», — шутят пользователи.

«Fortnite мертва. Это конец. Преодолеть, не возвращаться, двигаться дальше», — вот что предложили в Сети, намекая, что Симпсоны давно знали, как завершится сюжет 10 сезона игры.

Кстати, никто не понял, почему на экране с черной дырой иногда появляется набор чисел. Однако догадки, к чему в Fortnite эти 11, 146, 15 и 62, все же имеются.

Например, некоторые предположили, что 11 — средний возраст игрока Fortnite. Второе число может означать количество часов до 11 сезона, 15 — продолжительность интереса к новой игре в сутках, 62 — съеденные с момента появления черной дыры конфеты.

Возможно, страдать пользователям уже недолго. В Сети появился трейлер 11 сезона. Официальной демонстрации еще не было, но хоть что-то!

В мире Fortnite уже было несколько катаклизмов — персонажей игры куда только не перемещали. Но во время ивента игра завершилась впервые.