14 апреля 2023, 01:20
Чемпионат по битве роботов начнут проводить в России
Международный чемпионат по битве роботов будут проводить в России с 2023 года
Правительство России приняло предложение Минцифры проводить международный чемпионат по битве роботов с 2023 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Министерство будет координировать и проводить соревнования. Правительством поручено сформировать организационный комитет по подготовке чемпионата. Организатором мероприятия выступит ООО «Дабл Ю Экспо», отвечать за техническую экспертизу при проведении соревнований будет ООО «Промобот».
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Оргкомитет должен в месячный срок утвердить регламент чемпионата и концепцию его проведения. Информацию доведут до университетов и вузов.
Ранее сообщалось, что Приморская картинная галерея обзавелась новым сотрудником — роботом, и он уже провел свою первую экскурсию. Сотрудники галереи проводят в социальных сетях конкурс. Они просят своих посетителей придумать имя для нового сотрудника.
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