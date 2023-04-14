Технологии 14 апреля 2023, 01:20 Чемпионат по битве роботов начнут проводить в России Международный чемпионат по битве роботов будут проводить в России с 2023 года РИА «Новости»

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Правительство России приняло предложение Минцифры проводить международный чемпионат по битве роботов с 2023 года. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Министерство будет координировать и проводить соревнования. Правительством поручено сформировать организационный комитет по подготовке чемпионата. Организатором мероприятия выступит ООО «Дабл Ю Экспо», отвечать за техническую экспертизу при проведении соревнований будет ООО «Промобот».

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Оргкомитет должен в месячный срок утвердить регламент чемпионата и концепцию его проведения. Информацию доведут до университетов и вузов.

Ранее сообщалось, что Приморская картинная галерея обзавелась новым сотрудником — роботом, и он уже провел свою первую экскурсию. Сотрудники галереи проводят в социальных сетях конкурс. Они просят своих посетителей придумать имя для нового сотрудника.