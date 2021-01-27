27 января 2021, 11:13
Чем в космосе РФ может ответить Маску? Объяснил эксперт
Главред издания «Национальная оборона» Игорь Коротченко обозначил, что Россия в полной мере конкурентоспособна с Китаем и США в космической сфере. Специалиста процитировало РИА ФАН.
«Можно запустить тысячи спутников, но важно понимать для каких целей используются те или иные космические системы. Наша спутниковая группировка системы ГЛОНАСС полностью обеспечивает возможность глобальной навигации и использование российского высокоточного оружия, — обратил внимание Коротченко.
Он добавил, что у России имеются спутники, которые будут решать задачи указания цели, разведки и контроля за ракетными пусками. Отмечается, что в рамках госпрограммы вооружения реализуется система боевого управления, система связи и ретрансляторы.