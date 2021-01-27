Чем в космосе РФ может ответить Маску? Объяснил эксперт

«Можно запустить тысячи спутников, но важно понимать для каких целей используются те или иные космические системы. Наша спутниковая группировка системы ГЛОНАСС полностью обеспечивает возможность глобальной навигации и использование российского высокоточного оружия, — обратил внимание Коротченко.

Он добавил, что у России имеются спутники, которые будут решать задачи указания цели, разведки и контроля за ракетными пусками. Отмечается, что в рамках госпрограммы вооружения реализуется система боевого управления, система связи и ретрансляторы.