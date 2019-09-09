Электронный паспорт назвали опасным
Сама идея, по словам Старостина, неплоха, однако в связи с ней возникает ряд вопросов. Первый касается того, кто именно будет выдавать электронные паспорта и как этот процесс намерены контролировать.
«Будут ли это какие-либо органы, либо с какими-то организациями будут подписаны доверительные отношения. <…> Возникает и вопрос контроля», — заметил эксперт.
В качестве примера он привел прецеденты, когда электронная подпись выдавалась людям, которые не имели на нее права. Запрос поступал посредством предъявления поддельного паспорта или его фиктивной копии. В результате человек получал электронную подпись и с ней проводил некие операции. Например, по продаже недвижимости.
Отвечая на вопрос, возрастут ли риски подобных ситуаций в связи с переходом на электронные удостоверения личности, Старостин подчеркнул, что все зависит от «конкретной схемы реализации».
Глобального изменения рисков я не прослеживаюГеоргий Старостинэксперт «Инфосистемы Джет».
Тем не менее нельзя забывать и о возможности взлома электронного чипа пластиковой карты, которая выступает в роли паспорта.
«Если используемые ключи шифрования утекут, то произойдет компрометация большого количества паспортов и, возможно, появятся поддельные паспорта», — заметил специалист.
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Пользоваться электронными паспортами, считает Старостин, будет все же удобнее: информация — права, СНИЛС и другие документы — хранится в одном месте. Пластиковую карту он назвал более удобной, чем бумажный носитель.
Минус данной технологии, подчеркнул сотрудник «Инфосистемы Джет», может стать очевидным при приеме паспортов в электронном виде. Здесь проблема заключается в подготовленности инфраструктуры.
«В крупных городах — например, в Москве, Санкт-Петербурге и других — инфраструктура модифицируется быстро под современные реалии. Что касается других регионов, то не факт, что в них смогут оперативно добавить средства для чтения тех же самых паспортов во всех министерствах и ведомствах, где они должны приниматься. В крупных городах это будет гораздо проще, чем в целом по стране», — заключил Георгий Старостин.
О том, каким именно будет мобильное приложение, эксперт говорить не стал, сославшись на недостаточность информации.