Электронный паспорт назвали опасным

В Москве с 2020 года стартует в тестовом режиме эксперимент по выдаче паспортов. Электронный документ вместо бумажного можно будет предъявить через специальное мобильное приложение. Эксперт лаборатории практического анализа защищенности компании «Инфосистемы Джет» Георгий Старостин рассказал «360», есть ли риск утечки информации и подделки документов при переходе на электронный вариант паспортов.

Сама идея, по словам Старостина, неплоха, однако в связи с ней возникает ряд вопросов. Первый касается того, кто именно будет выдавать электронные паспорта и как этот процесс намерены контролировать.

«Будут ли это какие-либо органы, либо с какими-то организациями будут подписаны доверительные отношения. <…> Возникает и вопрос контроля», — заметил эксперт.

В качестве примера он привел прецеденты, когда электронная подпись выдавалась людям, которые не имели на нее права. Запрос поступал посредством предъявления поддельного паспорта или его фиктивной копии. В результате человек получал электронную подпись и с ней проводил некие операции. Например, по продаже недвижимости.

Отвечая на вопрос, возрастут ли риски подобных ситуаций в связи с переходом на электронные удостоверения личности, Старостин подчеркнул, что все зависит от «конкретной схемы реализации».

Глобального изменения рисков я не прослеживаю Георгий Старостин эксперт «Инфосистемы Джет».

Тем не менее нельзя забывать и о возможности взлома электронного чипа пластиковой карты, которая выступает в роли паспорта.

«Если используемые ключи шифрования утекут, то произойдет компрометация большого количества паспортов и, возможно, появятся поддельные паспорта», — заметил специалист.

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Пользоваться электронными паспортами, считает Старостин, будет все же удобнее: информация — права, СНИЛС и другие документы — хранится в одном месте. Пластиковую карту он назвал более удобной, чем бумажный носитель.

Минус данной технологии, подчеркнул сотрудник «Инфосистемы Джет», может стать очевидным при приеме паспортов в электронном виде. Здесь проблема заключается в подготовленности инфраструктуры.

«В крупных городах — например, в Москве, Санкт-Петербурге и других — инфраструктура модифицируется быстро под современные реалии. Что касается других регионов, то не факт, что в них смогут оперативно добавить средства для чтения тех же самых паспортов во всех министерствах и ведомствах, где они должны приниматься. В крупных городах это будет гораздо проще, чем в целом по стране», — заключил Георгий Старостин.

О том, каким именно будет мобильное приложение, эксперт говорить не стал, сославшись на недостаточность информации.