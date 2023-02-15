Важное 15 февраля 2023, 18:51 «Чем быстрее, тем лучше»: Путин поддержал внедрение цифрового удостоверения Идея цифрового удостоверения получила поддержку Путина РИА «Новости»

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Эксперимент с загруженным на смартфон цифровым удостоверением получил поддержку президента России Владимира Путина. Об идее замены бумажного паспорта российскому лидеру рассказал на совещании правительства глава Минцифы Максут Шадаев.

Он пояснил, что разработчики придумали технологию, при помощи которой на смартфон загружается фотография с биометрического паспорта. В результате там появляется QR-код, который можно проверить через сайт госуслуг, чтобы узнать возраст или фамилию владельца.

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«В нашем понимании в 80% случаев можно использовать смартфон вместо оригинала паспорта», — заявил Шадаев.

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Министр подчеркнул, что технологию проверили в ФСБ и признали безопасной и защищенной. Но для того, чтобы начать ее внедрение требуется импульс в виде указа, в котором пропишут случаи использования цифрового удостоверения личности вместо бумажного паспорта.

Шадаев заметил, что все ведомства готовы представить предлагаемый проект до 1 мая.

«Чем быстрее, тем лучше», — ответил Путин на предложение министра.

Президент добавил, что такие сервисы сегодня востребованы в высшей степени, поэтому необходимо ускорить их внедрение.