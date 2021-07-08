Челябинец сбил ребенка на электросамокате и стал фигурантом уголовного дела

В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, который на электросамокате наехал на пятилетнего мальчика. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ребенка сбили в парке Гагарина. Во время прогулки с семьей мальчик выскочил из кустов, и в него на полном ходу врезался электросамокат, которым управлял молодой человек. Он был вместе со своей подругой. В результате ребенок получил перелом и попал в больницу. Врачи сделали ему операцию и вставили в ногу несколько спиц.