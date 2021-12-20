Checkmate попал в топ-10 достижений в сфере военной авиации за 2021 год

В топ-10 достижений в сфере военной авиации за 2021 год вошел новейший легкий истребитель Checkmate, сообщил ТАСС. Перечень был составлен ведущим американским профильным журналом Aviation Week & Space Technology.

Разработчиком Checkmate является компания «Сухой», которая входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех».

В перечень наиболее значимых достижений в области авиатехники в 2021 году Checkmate вошел вместе с первым полетом «беспилотного ведомого», а также с первой дозаправкой в воздухе, которая была выполнена БПЛА, указано в презентации.

На 2023 год запланирован первый полет Checkmate, старт серийного производства легкого истребителя намечен на 2025-й.

Истребитель пятого поколения Checkmate впервые показали на Международном авиационно-космическом салоне — 2021 в Жуковском. На авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ состоялась его зарубежная презентация.

В ноябре госкорпорация «Ростех» опубликовала ролик, в котором был замечен беспилотный вариант самолета. Его конфигурация совпадает с пилотируемой машиной — отсутствует только кабина для летчика.