Обновленный Telegram предложил пользователям перенести чаты из WhatsApp

Новое обновление Telegram дало пользователям возможность перенести историю переписок из других приложений — например, мессенджера WhatsApp. Появился также ряд других новинок, в том числе в отношении конфиденциальности.

Об этом сообщили разработчики мессенджера.

«Теперь можно перенести в Telegram историю переписки из других приложений — например, из WhatsApp, Line или KakaoTalk», — сказано в сообщении.

Кроме того, у создателей tеlеgrаm-сообществ появилась возможность удалять их у всех участников, которые в них состоят. Пользователь также может без следа стереть секретные чаты из списка чатов и почистить историю звонков — раньше можно было удалять у собеседников только сообщения.

Новые возможность появились и в голосовых чатах: теперь можно настраивать громкость для отдельных участников общения. Те голосовые чаты, которые активны в группах пользователя, стали отображать вверху вкладки со звонками. Среди нововведений оказалось и улучшение поддержки VoiceOver.

Также у пользователей появилась возможность пожаловаться на каналы или группы, которые выдают себя за официальные представительства известных организации или знаменитостей. Для этого нужно открыть информацию о канале или группе, нажать «Еще» и «Пожаловаться».