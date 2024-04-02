Технологии 02 апреля 2024, 01:50 Чат GPT стал доступным для пользователей без регистрации OpenAI сделал доступным ChatGPT в апреле для пользователей без регистрации Unsplash

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Компания OpenAI сделала чат-бот GPT 4 доступным для всех пользователей без необходимости проходить регистрацию. Об этом сообщили на сайте разработчика.

Этот вариант стал доступен с 1 апреля. Теперь россиянам будет проще получить доступ к боту: ранее сервис не принимал российские мобильные номера для создания аккаунта.

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Однако учетная запись даст множество преимуществ, таких как возможность сохранять и просматривать историю чатов, делиться ими, общаться с чат-ботом голосовыми сообщениями и использовать специальные инструкции.

Созданный компанией OpenAI чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом показал большую креативность в тестах на творческое мышление, чем 151 человек, которые принимали участие в испытаниях. На это указали в исследовании группы ученых.

Авторы научной работы напомнили, что креативность базируется на двух типах мышления: конвергентном, когда требуется найти оптимальное решение какой-либо проблемы, и дивергентном, когда через размышление появляются новые и оригинальные ответы на задачу, которых раньше не было.