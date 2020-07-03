Государство иногда вводит цензуру, и ничего страшного в этом нет, уверен эксперт. Делают это власти страны. Граждане вправе влиять на решение властей через выборы. Однако цензуру в мировых медиа вводят еще и транснациональные корпорации, в том числе частные. В этом случае уже никто не может на них повлиять. Это частная компания, а частная собственность не прикосновенна, «решение хозяина — закон», напомнил политолог.

«Вот эта дихотомия: кто-то говорит о цензуре государства, как о зле, и закрывает глаза на цензуру частных лиц, которая является более серьезным фактом современной жизни», — заявил Солонников.

По его мнению, это проблема не только России, но и всего международного сообщества. Эксперт призывает разработать единое регулирующее законодательство в этой области, отметило РИА ФАН. Монополии частного лица на распространение информации не должно быть, уверен Солонников.