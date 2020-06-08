Частная компания из РФ провела первый запуск прототипа суборбитальной ракеты. Видео

Национальная космическая компания (НКК) провела успешный запуск прототипа суборбитальной ракеты. Запуск войдет в Книгу рекордов России, рассказали в компании. До этого ни одна частная космическая компания в странах СНГ не проводила такого запуска.

Испытания проходили совместно с группой специалистов в области ракетостроения на спецполигоне в Кировской области. Ракета взлетела на высоту 15 километров. Ее скорость составляет два маха, а это практически 2500 километров в час.

Ракета «Вятка» представляет собой классическую двухступенчатую конструкцию. Высота ракеты равняется трем метрам.

«Вятка» — это прототип суборбитальной ракеты, которую, НКК планирует запустить в скором времени. Новый запуск суборбитальной ракеты на 100 километров с использованием жидкостного реактивного двигателя станет следующим этапом испытаний. Это будет серьезный шаг и серьезная заявка на присутствие в мировой частной космонавтике.

Натурные испытания прототипа прошли успешно. В процессе были протестированы бортовые системы телеметрии, система разделения ступеней, система спасения и поиска.

Тестовые испытания ракетного двигателя уже проходили ранее, он доработан. Теперь состоялся запуск прототипа суборбитальной ракеты. Впереди — запуск настоящей суборбитальной ракеты. Это все — важнейшие шаги для НКК в строительстве и запуске ракеты-носителя «Сибирь». Она будет доставлять на орбиту грузы весом до одной тонны и, как уверены в компании, станет успешным коммерческим проектом.