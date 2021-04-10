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    10 апреля 2021, 22:23

    Часть космического аппарата прибило к берегу в США

    Кирилл Фролов

    В американском штате Орегон на берег залива Алси выбросило объект, похожий на часть космического аппарата. Предположительно, это бак высокого давления от ракеты SpaceX.

    Часть космического аппарата прибило к берегу в США

    Инцидент произошел в пятницу, 9 апреля, около города Уолдпорт. Речь идет об обугленном баллоне из композитного материала. Его внешние слои, судя по фото полиции, повредились, материал разделился на отдельные волокна.

    Рыбак убрал бак с берега и временно разместил около местного предприятия, сообщил офис шерифа в Facebook.

    Местные чиновники сфотографировали объект и связались с компанией SpaceX. Там пока не смогли определить, являлся ли баллон частью космического аппарата компании.

    «Однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления», — добавили в полиции.

    Баллон переместили в безопасное место для дальнейшего изучения.

    В конце марта в штате видели в небе следы, оставленные, предположительно, обломками ракеты компании SpaceX. Подобные вспышки до этого наблюдали в штате Вашингтон, там SpaceX забрала упавшие части ракеты Falcon 9.