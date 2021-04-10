Часть космического аппарата прибило к берегу в США

В американском штате Орегон на берег залива Алси выбросило объект, похожий на часть космического аппарата. Предположительно, это бак высокого давления от ракеты SpaceX.

Инцидент произошел в пятницу, 9 апреля, около города Уолдпорт. Речь идет об обугленном баллоне из композитного материала. Его внешние слои, судя по фото полиции, повредились, материал разделился на отдельные волокна.

Рыбак убрал бак с берега и временно разместил около местного предприятия, сообщил офис шерифа в Facebook.

Местные чиновники сфотографировали объект и связались с компанией SpaceX. Там пока не смогли определить, являлся ли баллон частью космического аппарата компании.

«Однако он, похоже, соответствует композитному баку высокого давления», — добавили в полиции.

Баллон переместили в безопасное место для дальнейшего изучения.

В конце марта в штате видели в небе следы, оставленные, предположительно, обломками ракеты компании SpaceX. Подобные вспышки до этого наблюдали в штате Вашингтон, там SpaceX забрала упавшие части ракеты Falcon 9.