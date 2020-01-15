Бывший пилот рассказал о сбрасывании топлива в полете

По словам эксперта авиатопливо сбрасывается в нескольких ситуациях.

«Сброс топлива применяется в случае аварийной ситуации на борту — например неисправно одно из шасси, или если максимальный посадочный вес превышен. Для этого во всех аэропортах предназначены специальные зоны для сброса топлива. То есть сбрасывать топливо на жилые районы, и тем более на школы — недопустимо», — пояснил Романов.

Бывший пилот поделился этой информацией после недавнего случая в Америке. Накануне из самолета, следовавшего по маршруту Лос-Анджелес — Шанхай, экипаж был вынужден сбросить топливо. Это привело к тому, что на земле пострадали около 60 человек. Причина сброса — проблемы с работой двигателя.