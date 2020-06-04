Быструю разрядку назвали одним из признаков прослушки смартфона

Иногда телефон начинает жить своей жизнью, быстро разряжается или сильно нагревается. Все это может говорить о том, что вас прослушивают. Легально или нет — другой вопрос.

Глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков перечислил агентству «Прайм» признаки, которые могут указывать на получение доступа к гаджету посторонними.

Первое, на что стоит обратить внимание, — программы и приложения, которые владелец устройства лично не устанавливал. Уже имеющееся на телефоне ПО тоже стоит периодически проверять.

«Если вы видите, что телефон живет какой-то своей жизнью: включается–выключается, когда вы его не трогаете, то, вполне вероятно, это тоже является признаком того, что запущена программа прослушки», — подчеркнул Кусков.

Проблема с перегревом смартфона иногда возникает из-за батареи или программного обеспечения. Но в «спящем» режиме он обычно нормальной температуры, поэтому не стоит игнорировать этот момент.

Быстро садящаяся батарея зачастую свидетельствует о фоновом режиме работы какой-то из программ. Специалист посоветовал как минимум проверить все приложения, которые установлены на смартфоне.

Виды прослушки тоже разные — легальные и нелегальные. В первом случае доступ к телефону получат сотрудники силовых структур и МВД, а основанием для этого станет решение судов или иных инстанций. Во втором — следить могут супруги, бизнес-конкуренты или недоброжелатели.