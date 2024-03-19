Технологии 19 марта 2024, 00:17 Быструю и безболезненную миграцию в облако пообещали российскому бизнесу в VK VK обеспечит российскому бизнесу быструю и безболезненную миграцию в облако РИА «Новости»

Читать 360tv в

VK поможет российскому бизнесу безопасно, быстро и безболезненно мигрировать в облако, а также предоставит три месяца бесплатного доступа к сервисам корпоративных коммуникаций и к интернет-платформе для взаимодействия сотрудников. Подробности рассказал директор по продукту VK Cloud, руководитель сегмента облачных сервисов VK Tech Дмитрий Лазаренко.

«Бизнес столкнулся с непростой ситуацией, когда необходимо в кратчайшие сроки обеспечить непрерывную работу команд и надежную защиту данных. Для того чтобы поддержать компании, VK выделяет облачную инфраструктуру и бесплатные коммуникационные сервисы по подписке», — сообщил Лазаренко.

Реклама

Он отметил, что команда VK усиливает техподдержку и консалтинг, чтобы «сделать процесс миграции максимально быстрым и безболезненным для клиентов».

Предоставленные VK ресурсы могут подключить российские компании на территории РФ и Казахстана, где VK Cloud развивает локализованную облачную платформу в партнерстве с QazCloud.

В конце февраля VK представил новые возможности своих сервисов, использующих нейросеть. Основная задача новых функций — упрощать работу пользователям.