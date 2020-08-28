Быстрой разрядке смартфонов нашли объяснение

Длительность времени, в течение которого батарея смартфона держит заряд, зависит от многих факторов. Россиянам объяснили, почему гаджет может быстро разряжаться.

Эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко перечислил в беседе с агентством «Прайм» причины, по которым смартфоны обычно приходится заряжать чаще. Для начала он посоветовал проверить работающие в фоновом режиме программы.

«Например, может происходить частая синхронизация программ с облаком, отправка данных на другие устройства пользователя», — сказал специалист.

Информация об этом находится в разделе «Аккумулятор» в настройках у устройств как на системе iOS, так и на Android.

Производители последних сейчас стараются уменьшать энергопотребление программ, останавливая не используемые в конкретный момент приложения принудительно. Иногда это чревато пропущенными сообщениями и звонками в мессенджерах.

Смартфон будет быстрее разряжаться и при работе в связке со смарт-часами. Чтобы гаджет держал заряд дольше, можно отключить Bluetooth. Смарт-часы в таком случае будут работать независимо от телефона, а сам он перестанет активно терять заряд батареи.

Холод на улице тоже может влиять на то, как смартфон держит зарядку. При низких температурах емкость литий-ионных аккумуляторов, которые используются в таких гаджетах, уменьшается. Телефон можно попробовать отогреть, но не на батарее и не при помощи фена. Слишком высокие температуры для аккумулятора тоже вредны.