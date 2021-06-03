Бухгалтеры и кадровики попали в топ-5 вымирающих профессий

Развитие цифровых технологий приведет к исчезновению некоторых профессий. В ближайшие годы, по мнению аналитиков, отпадет необходимость в бухгалтерах, водителях такси и преподавателях иностранных языков. Не будут нужны дальнобойщики и кадровики.

Профессии, которым грозит вымирание, перечислили эксперты рынка труда, сообщил Ura.Ru со ссылкой на данные SuperJob. Специалисты полагают, что их представителям придется переучиваться, чтобы занять нишу в сфере занятости.

Первыми с оптимизацией, скорее всего, столкнутся бухгалтеры. В период пандемии организации начали ускоренный переход на электронный документооборот. Необходимость в финансовом менеджменте останется, а в занимающихся «первичной бухгалтерией», наоборот, исчезнет.

Через два-три года в коммерческую эксплуатацию введут первые беспилотные такси. Спрос на водителей к 2030 году, спрогнозировали аналитики, снизится на 90% от текущего уровня. Аналогично ситуация будет складываться и с водителями-дальнобойщиками. Кто-то сумеет переквалифицироваться в операторов беспилотных грузовиков, другим придется искать другую работу.

Гаджеты научились переводить иностранные тексты и адаптировать их русскую версию не хуже, чем учитель средней руки. Поэтому профессия преподавателя иностранных языков тоже под угрозой. В топ-5 вымирающих специальностей включили и менеджеров по кадровому делопроизводству.

Специалисты указали и на общую черту всех исчезающих профессий. Их представители ежедневно повторяют одни и те же операции с заранее известным результатом. Поэтому их и можно заменить на алгоритм, механизм или сложную систему с наличием алгоритма.