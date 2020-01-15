«Будет война, чтобы попасть в список». Интернет-омбудсмен назвал сайты, к которым дадут бесплатный доступ

Сервисы будут бороться за право войти в реестр тех сайтов, доступ к которым будет бесплатным. Об этом «360» сказал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, комментируя предложение президента дать бесплатный доступ к социально значимым сайтам.

«Реестром социально значимых сервисов будет заниматься правительство, оно будет утверждать. Могу сразу предположить, что в него войдут сайт Госуслуг, Nalog.ru, сайты поликлиник, медицинского обслуживания, экстренные службы — то, что касается точек контактов гражданина и государства. Еще будет война, чтобы попасть в этот бесплатный набор. Это коммерческий для самих сервисов элемент, может быть интересным и для провайдеров», — объяснил «360» Мариничев.

По его словам, сайты с бесплатным доступом можно сравнить с телевидением, ведь россияне, даже не заключая никаких договоров, могут смотреть несколько федеральных каналов.

Мариничев объяснил, что для бесплатного доступа нет технических сложностей. Он напомнил, что и сейчас пользователи с нулевым балансом могут зайти на сайт провайдера, так что, по сути, бесплатный доступ уже есть.

Самое долгое — сформировать реестр правительству и подписать. С точки зрения провайдеров не вижу проблем осуществить доступ к сервису даже при нулевом балансе. Тут никакой сложности Дмитрий Мариничев.

Владимир Путин в послании к Федеральному собранию предложил запустить в стране проект «Доступный интернет». Он предполагает бесплатный доступ к социально значимым сайтам. Примерный список порталов пока не назывался.