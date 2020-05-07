БТР для Крайнего Севера появится в России

«Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа», — заявил Красовицкий. Сроки и характеристики машины пока держатся в секрете. Разработчик обещал рассказать о них позже.

Гусеничный БТР — это первый проект такого типа в этом предприятии. Раньше «Военно-промышленная компания» производила только колесную бронетехнику.

Самые известные машины на производстве — бронеавтомобили «Тигр» и боевая платформа «Бумеранг», которая уже успешно зарекомендовала себя во время предварительных испытаний. Еще одна разработка компании — полицейский бронеавтомобиль, правда, машина будет ориентирована в основном на экспорт.

Ранее стало известно, что российские бронетранспортеры и боевые машины пехоты защищены и от биологического оружия, так что коронавирус им не страшен.