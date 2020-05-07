    07 мая 2020, 10:02

    БТР для Крайнего Севера появится в России

    Эля Данилюк

    Российские разработчики создают новый гусеничный бронетранспортер, способный выполнять задачи в условиях Крайнего Севера. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал гендиректор ООО «Военно-промышленная компания» Александр Красовицкий.

    «Что касается создания гусеничных бронированных машин, в настоящее время идет проектирование вездеходной бронемашины такого типа», — заявил Красовицкий. Сроки и характеристики машины пока держатся в секрете. Разработчик обещал рассказать о них позже.

    Гусеничный БТР — это первый проект такого типа в этом предприятии. Раньше «Военно-промышленная компания» производила только колесную бронетехнику.

    Самые известные машины на производстве — бронеавтомобили «Тигр» и боевая платформа «Бумеранг», которая уже успешно зарекомендовала себя во время предварительных испытаний. Еще одна разработка компании — полицейский бронеавтомобиль, правда, машина будет ориентирована в основном на экспорт.

    Ранее стало известно, что российские бронетранспортеры и боевые машины пехоты защищены и от биологического оружия, так что коронавирус им не страшен.