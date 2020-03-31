Бронебойный патрон для бесшумной стрельбы создали в России

По данным информагентства, патрон калибра девять миллиметров предназначен для пистолета «Удав» и способен пробивать бронежилеты второго класса защиты.

Сайт «Аргументы и факты» рассказал, что раньше из-за низкой скорости полета (около 200-300 метров в секунду) снаряды для бесшумной стрельбы не могли пробить второй класс защиты.При более высокой скорости (400 метров в секунду) пули не могли сделать этого бесшумно.

При разработке снаряда специалисты усовершенствовали его, увеличив массу и сделав режущую кромку на переднем торце сердечника. Таким образом, они добились бесшумности стрельбы и сохранили высокую пробиваемость.