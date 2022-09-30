Брюс Уиллис продал права на создание своей цифровой копии | 360°

Технологии 30 сентября 2022, 15:25 Поделиться Telegram

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Viber Брюс Уиллис продал права на создание своей цифровой копии

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Компания Deepcake создаст цифровую копию актера Брюса Уиллиса с его разрешения. Об этом сообщила НСН со ссылкой на The Telegraph.

Артист уточнил, что продал компании права на нее. При помощи технологии Deepfake специалисты воспроизведут цифровую версию актера, которую можно будет использовать для съемок фильмов или рекламы.

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Уиллис оказался первый актером Голливуда, который не просто «арендовал» свою копию, а полностью продал права на нее.

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