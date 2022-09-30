Брюс Уиллис продал права на создание своей цифровой копии | 360°

Все новости

Подмосковье

30 сентября 2022, 16:07

Школы Подмосковья получили награды на архитектурном конкурсе

Общество

30 сентября 2022, 16:05

Путин призвал к консолидации всего общества

Реклама

Важное

30 сентября 2022, 16:03

Путин подписал договоры о принятии в Россию новых субъектов

Мир

30 сентября 2022, 15:58

Путин сравнил политику Запада с «ядовитыми плодами» из «Нагорной проповеди» Христа

Власть

30 сентября 2022, 15:54

Путин назвал доллар бесполезным в условиях энергетического и продовольственного кризисов

Важное

30 сентября 2022, 15:50

Англосаксы приступили к уничтожению общеевропейской инфраструктуры — Путин

Власть

30 сентября 2022, 15:42

Путин сравнил распространяемую в мире русофобию с расизмом

Власть

30 сентября 2022, 15:41

Путин: Запад делает все ради сохранения неоколониальной системы

Подмосковье

30 сентября 2022, 15:41

Третий этаж лицея в Дедовске отремонтируют в октябре

Технологии

30 сентября 2022, 15:25

Брюс Уиллис продал права на создание своей цифровой копии

Читать 360tv в

Компания Deepcake создаст цифровую копию актера Брюса Уиллиса с его разрешения. Об этом сообщила НСН со ссылкой на The Telegraph.

Артист уточнил, что продал компании права на нее. При помощи технологии Deepfake специалисты воспроизведут цифровую версию актера, которую можно будет использовать для съемок фильмов или рекламы.

Реклама

Уиллис оказался первый актером Голливуда, который не просто «арендовал» свою копию, а полностью продал права на нее.

Реклама

Актеры

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама