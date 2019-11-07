Британский геймер поплакал перед камерой и заработал целое состояние

Джарвис снял ролик, где уведомил два миллиона своих подписчиков, что будет использовать нелегальное программное обеспечение Aimbot для облечения уничтожения врагов в игре. Чит-программа использовала автоматически наводила прицел на противника. Администрация Epic Games ролик увидела и пожизненно забанила парня.

FaZe Jarvis вроде бы раскаялся. И сообщил об этом своим подписчикам на YouTube. Парень даже поплакал перед камерой. Ролик был просмотрен рекордное количество раз — семь миллионов за четыре дня.

По данным агентства The Fifth, подросток заработал примерно пятизначный гонорар от партнерской программы. Другое маркетинговое агентство назвало более точные цифры.

«Это может быть около 39 тысяч фунтов стерлингов. Но у нас нет данных статистики: количестве репостов, сохранений видео, возрастная категория и география зрителей», — сообщили в агентства.

39 тысяч фунтов стерлингов — это чуть более 3,2 миллиона рублей.

Парень играл в Fortnite — боевой шутер. Главная цель — выжить. Игроки оказываются на антиутопическом острове и буквально уничтожают друг друга. Кто остался последним, тот молодец. По всему миру в Fortnite играют сотни миллионов человек.

Источник фото: скриншот YouTube

Джарвис понимал, что его видео с раскаянием посмотрит огромное количество зрителей. Он мог бы отключить показ рекламы, за которую получал деньги, но этого не сделал.

«Я собираюсь взять на себя ответственность за свои действия, и я полностью понимаю, почему это произошло. Я просто хотел бы знать, насколько серьезными были последствия в то время», — написал парень на своей странице в Twitter и пообещал, что «это еще не конец».

Мать школьника Барбара Хаттри уверена, что у нее вырос «испорченный» сын и на этот раз он «совершил ошибку».

«Он сломан. Он любит эту игру. У него не было коварного умысла. Но если не был причинен вред людям, у ошибившегося должен быть шанс исправить ситуацию», — убеждена женщина.

Она призналась, что ее сын в отчаянии и депрессии из-за пожизненного запрета к Fortnite.

«Я тоже чувствую эту боль, отчаяние и беспомощность сейчас. Мой младший сын Джарвис совершил наивную ошибку, из-за этого ему на всю жизнь запретили заниматься любимым делом», — рассказала опечаленная мать.