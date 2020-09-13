Британские магазины начнут доставлять продукты с помощью дронов

Одна из самых крупных английских торговых сетей Tesco в ближайшее время начнет доставлять продукты с помощью дронов. Так компания планирует сократить время доставки.

Дроны будут передвигаться по специально заданному маршруту на высоте 24 метра и со скоростью 80 километров в час, пишет издание iNews. Предполагается, что нововведение поможет не только сократить время доставки, но и сэкономить на самих услугах. Сначала функцию запустят в пилотном режиме, чтобы отработать логистику и сбор заказа.

Tesco закупит беспилотники у компании Manna, которая занимается разработкой сервиса по доставке продуктов и лекарств. В мире услуги дронов не очень популярны, пока их используют только в некоторых районах США и Австралии.

Дроны-доставщики Manna уже прошли испытания на практике. Они помогали в Ирландии доставлять защитные маски заразившимся коронавирусом во время пандемии.

Ранее госкомпания «Автодор» сообщила, что на трассе М-4 «Дон» за дорожной ситуацией будут следить дроны. Беспилотники приступят к работе уже в сентябре этого года.