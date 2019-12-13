Британская пресса оценила российские ракеты «Циркон»
Новые авианосцы «Куин Элизабет» не защитятся от российских гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на источник в Минобороны Королевства.
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«Эти ракеты невозможно остановить. Задача авианосца — перенести мощь авиации на большие расстояния, однако без средств защиты от „Цирконов“ им придется оставаться вне зоны их действия, то есть на расстоянии нескольких сотен миль», — отметил анонимный офицер.
По информации сайта «Утро.ру», британские журналисты убеждены, что авианосцы королевства, возможно, будут бесполезными и устаревшими. Известно, что стоимость каждого составляет 7 миллиардов фунтов стерлингов.
Ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут появиться на всех российских кораблях новых проектов.