  • Британская пресса оценила российские ракеты «Циркон»

    13 декабря 2019, 17:41

    Ольга Ситникова

    Новые авианосцы «Куин Элизабет» не защитятся от российских гиперзвуковых ракет 3М22 «Циркон». Об этом сообщило издание Daily Mirror со ссылкой на источник в Минобороны Королевства.

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    «Эти ракеты невозможно остановить. Задача авианосца — перенести мощь авиации на большие расстояния, однако без средств защиты от „Цирконов“ им придется оставаться вне зоны их действия, то есть на расстоянии нескольких сотен миль», — отметил анонимный офицер.

    По информации сайта «Утро.ру», британские журналисты убеждены, что авианосцы королевства, возможно, будут бесполезными и устаревшими. Известно, что стоимость каждого составляет 7 миллиардов фунтов стерлингов.

    Ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут появиться на всех российских кораблях новых проектов.