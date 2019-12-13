Британская пресса оценила российские ракеты «Циркон»

Российские корабли подготовили к применению гиперзвуковых ракет «Циркон» Подробнее

«Эти ракеты невозможно остановить. Задача авианосца — перенести мощь авиации на большие расстояния, однако без средств защиты от „Цирконов“ им придется оставаться вне зоны их действия, то есть на расстоянии нескольких сотен миль», — отметил анонимный офицер.

По информации сайта «Утро.ру», британские журналисты убеждены, что авианосцы королевства, возможно, будут бесполезными и устаревшими. Известно, что стоимость каждого составляет 7 миллиардов фунтов стерлингов.

Ранее руководитель Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» могут появиться на всех российских кораблях новых проектов.