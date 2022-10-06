Bridgestone запланировала выпуск шин с полупроводниковыми чипами к 2024 году | 360°

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Bridgestone запланировала выпуск шин с полупроводниковыми чипами к 2024 году

Nikkei: японская компания Bridgestone будет выпускать шины с чипами в 2024 году

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Японская компания Bridgestone планирует в 2024 году выйти на серийное производство шин, оснащенных полупроводниковыми чипами. Устройства могут передавать данные о состоянии шины, сообщила газета Nikkei.

Информация об уровне давления в шинах, а также об их изношенности будет поступать в облачное хранилище. Благодаря новой функции можно проводить своевременный ремонт и замену покрышек.

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Эксперты ожидают, что повышение эффективности эксплуатации шин снизит уровень выбросов углекислого газа, которыми сопровождается производство. Bridgestone рассчитывает к 2030 году оснастить такими чипами шины для автобусов и фур, продающихся в Европе и США. Они появятся и на азиатском рынке.

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