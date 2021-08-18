Производитель периферии для ПК Genius закрыл представительство в России, не выдержав конкуренции. В будущем компания может совсем покинуть российский рынок.

О закрытии представительства Genius в России сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к компании.

По словам собеседника издания в крупном сообществе ретейлеров электроники, во втором квартале продажи Genius упали на 65% год к году как в количественном, так и в денежном выражении.

В «М.Видео-Эльдорадо» заявили, что периферия для ПК пользуется большим спросом у пользователей. По сравнению с прошлым годом продажи мышек, микрофонов и веб-камер выросли в деньгах на 24%. Лидером рынка представители ретейлера назвали Logitech, но Genius, по их словам, все еще входит в десятку популярных брендов.

Аналитики Price.ru объяснили, что Genius относится к бюджетному сегменту простой периферии, а спрос со стороны покупателей растет в первую очередь на продвинутую технику.

По данным «Марвел-Дистрибуции», на сегодняшний день доля Genius на рынке составляет 2–3%, на пике она была на уровне 15%.

Эксперт акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов констатировал, что Genius давно не предлагает уникальный продукт. Плюс ко всему в России появились компании, которые предлагают покупателям то же самое, что и Genius, но по меньшей цене. Еще одним ударом стало решение Logitech снижать стоимость своей продукции.

Возможно, Genius могут спасти ребрендинг и обновление модельного ряда, который бьет по его репутации, заключил специалист.