«Бред собачий»: «Гоблин» раскритиковал большое число темнокожих актеров в «Ведьмаке»

«Ведьмак» — вполне хорошая лента, но ее не сравнить с сериалом «Игра престолов».

Также в сериале чересчур много темнокожих героев, полагает Пучков. Он считает этот шаг «бредом собачим» и не понимает, зачем их «запихнули» в кинокартину.

«Если действие происходит в средневековой Европе, то темнокожих там просто быть не может. Если они там и могут быть, то исключительно на положении рабов, в соответствии с исторической правдой», — объяснил свою точку зрения блогер.

«Ведьмак» вышел 20 декабря. Критики написали много негативных отзывов. А многие зрители, судя по агрегаторам оценок, остались довольны, отметило издание.

В основу сюжета легла серия книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, написала «Газета.ru». Главную роль сыграл Генри Кавилл («Супермен»). Второй сезон сериала продюсеры планируют показать в 2021 году.