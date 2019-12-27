    27 декабря 2019, 18:20

    «Бред собачий»: «Гоблин» раскритиковал большое число темнокожих актеров в «Ведьмаке»

    Алена Макаренко

    Сериал «Ведьмак», который вышел на стриминговой платформе Netflix, получился неплохим. Так считает переводчик и блогер Дмитрий «Гоблин» Пучков, сообщила газета «Взгляд».
    «Бред собачий»: «Гоблин» раскритиковал большое число темнокожих актеров в «Ведьмаке»

    «Ведьмак» — вполне хорошая лента, но ее не сравнить с сериалом «Игра престолов».

    Также в сериале чересчур много темнокожих героев, полагает Пучков. Он считает этот шаг «бредом собачим» и не понимает, зачем их «запихнули» в кинокартину.

    «Если действие происходит в средневековой Европе, то темнокожих там просто быть не может. Если они там и могут быть, то исключительно на положении рабов, в соответствии с исторической правдой», — объяснил свою точку зрения блогер.

    «Ведьмак» вышел 20 декабря. Критики написали много негативных отзывов. А многие зрители, судя по агрегаторам оценок, остались довольны, отметило издание.

    В основу сюжета легла серия книг польского писателя-фантаста Анджея Сапковского, написала «Газета.ru». Главную роль сыграл Генри Кавилл («Супермен»). Второй сезон сериала продюсеры планируют показать в 2021 году.