Браузер Tor разблокировали в России

Областной суд Саратова отправил решение о блокировке браузера Tor в России на повторное рассмотрение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Отменили [решение] и направили на новое рассмотрение», — заявили в пресс-службе.

Позднее представители ведомства сообщили, что суд решение приняли из-за нарушения норм процессуального права. При этом владельца сайта не привлекли к делу. Это и стало причиной, по которой Саратовский областной суд отправил дело о блокировке Tor на повторное рассмотрение.

Изначально Роскомнадзор ограничил доступ к Tor на основании решения суда. Ведомство заявило, что на ресурсе размещали противоправный контент. По этой же причине браузер внесли в единый реестр запрещенной информации.

С помощью Tor пользователи могли анонимно выходить в Сеть. Этому способствовала система так называемой луковой маршрутизации. Поэтому Tor часто использовали для доступа к запрещенным сайтам.