Google может лишиться браузера Chrome

Корпорация Google может потерять браузер Chrome и часть своего рекламного бизнеса. Дело в том, что Министерство юстиции США и генеральная прокуратура страны планируют направить соответствующий иск.

Все это происходит в рамках антимонопольного расследования в отношении компании.

Как сообщило издание Politico, таким образом власти США хотят ослабить влияние Google, которая на сегодняшний день доминирует на мировом рынке онлайн-рекламы.

Официальные слушания по иску должны начаться уже в ближайшие недели, говорится в материале издания.

При этом отмечается, что позже Минюст США хочет подать еще один иск, в котором поднимет вопрос об использовании Google собственной операционной системы Android для укрепления своего положения на рынке.

Ранее стало известно, что «Google Карты» добавят несколько новых возможностей в Live View. Одна из них добавит визуальные подсказки для пользователей. Они станут отображаться прямо поверх изображения реального мира, которое показывает камера устройства.

Используются такие ориентиры, как Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке или Пантеон в Риме, а также легко узнаваемые места: местные парки и туристические достопримечательности», — отметил в команде «Google Карты».